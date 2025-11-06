5 Kasım günü saat 16.40 sıralarında Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’nde rutin devriye görevi yapan Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde yürüyen bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine takibe geçti. Ekipler, kimlik kontrolü amacıyla durdurdukları kişinin B.Y. olduğunu belirledi.

Üst aramasında ilk bulgu

Polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında B.Y.’nin üzerinde 6 adet tabanca fişeği bulundu. Şüphelinin fişeklerle ilgili net bir açıklama yapamaması üzerine ekipler durumu merkeze bildirdi ve arama işlemleri genişletildi.

Ev adresine operasyon düzenlendi

Üst aramasındaki bulguların ardından ekipler, şüphelinin beyan ettiği ikamet adresine giderek savcılık talimatıyla arama gerçekleştirdi. Evde yapılan detaylı inceleme sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ortaya çıktı.

Ruhsatsız tabanca ve şarjörde mermi bulundu

Evde yapılan aramalarda ilk olarak ruhsatsız bir tabanca tespit edildi. Tabancanın şarjöründe 7 adet basılı halde mermi bulundu. Silahın ruhsatının olmaması ve mühimmatın sayısı nedeniyle polis ekipleri tabancaya el koydu.

İbaresiz otomatik tüfek ele geçirildi

Aramanın en dikkat çeken bulgusu ise herhangi bir marka veya ibare taşımayan ruhsatsız otomatik tüfek oldu.

Polis ekipleri tüfeğin seri numarasının kazınmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek silahı incelemeye aldı. Otomatik tüfek üzerinde kriminal laboratuvar tarafından detaylı çalışma yapılacağı öğrenildi.

Silah ve mühimmat emniyete götürüldü

Operasyonda ele geçirilen tabanca, otomatik tüfek ve mermiler, prosedür gereği muhafaza altına alındı ve inceleme yapılmak üzere Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Silahların nereden temin edildiği ve olası başka bağlantılar olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Şüpheli B.Y., ifade sonrası serbest bırakıldı

Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü, silahların kriminal inceleme sonuçlarına göre soruşturmanın genişletilebileceği bildirildi.