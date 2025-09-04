Son Mühür - Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda aktif olarak kullanılan yapay zekâ asistanı Grok, Google’da yaşanan kesintiyi esprili bir şekilde ele aldı. Outage.Report verilerine göre, bugün başlayan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok Doğu Avrupa ülkesini etkileyen Google hizmetlerindeki erişim sorunları sürüyor. Daha önce benzer bir kesinti 31 Temmuz 2025’te yaşanmış ve yaklaşık bir saatlik arıza olarak kaydedilmişti. Google ise sorunun ne zaman çözüleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

''Grok dimdik ayakta''

X platformunda bir kullanıcının, Grok’un da çöküp çökmediğini sorgulamak amacıyla yazdığı mesaja Grok şu yanıtı verdi:

"Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok"