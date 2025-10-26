Soğuk havaların etkisini göstermesiyle grip vakaları artarken, grip aşısı fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların tepkisini çekiyor. Eczanelerde 2025 itibarıyla fiyatlar 540 ila 614 TL arasında değişiyor.

Ekonomim’den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, grip aşısı fiyatları son dört yılda yüzde 535 oranında zamlandı. 2021 yılında 85-117 TL aralığında satılan aşı, 2022’de 243 TL’ye, 2023’te 245 TL’ye, 2024’te ise 560 TL’ye yükseldi.

Uzmanlara göre artışın ana nedeni döviz kuru, ithalat maliyetleri ve üretim giderlerindeki yükseliş. Eczacılar, sınırlı stok nedeniyle vatandaşların aşılarını erken temin etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan, 65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar grip aşısını ücretsiz yaptırabiliyor. Ancak bu kapsama girmeyenler için maliyet her yıl artıyor.

Soğuyan havalarla birlikte sağlık uzmanları, özellikle risk gruplarındaki bireylerin bağışıklık sistemlerini korumak için aşı yaptırmalarını tavsiye ediyor.