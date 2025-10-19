Son Mühür- Vücuda direnç vermesiyle hemen hemen her kesimin favori besinleri arasında yer alan pekmez için dikkat çekici bir uyarı geldi.

''Doğal olmasına rağmen en riskli, hani annenizin evde yaptığı ya da köyde yapılan en riskli gıda maddelerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Pekmez.'' diyen Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin,

''Meyve suyunun saatlerce kaynatılması oldukça zararlı bir işlemdir. Biliyorum atalarımız yüzyıllarca pekmez tükettiler ama meyveler sürekli olarak kaynatıldığında yapısından kansorejen bir madde olan hidroksimetil furfural maddesi oluşur'' hatırlatmasında bulundu.



Hiçbiri analizden geçemez...



''Annenizin evde yaptığı ya da köyde yapılan pekmezleri hani o kaynatılarak yapılan pekmezleri alın analize sokun. Hiçbiri analizden geçemeyecek.'' diyen Doç. Keskin,

''Çünkü bu şekilde yapılan pekmezlerin çoğunda HMF maddesi yüksek çıkacak. HMF maddesi bal ısıtılırsa balda oluşur, pekmez yüksek sıcaklıkta üretilirse pekmezde oluşuyor. Endüstriyel pekmezde ise sıvı uzaklaştırılarak yapıldığı işlem yani yüksek derecelere çıkılmadığı için endüstriyel pekmez evden yaptığından daha güvenlidir ve sağlıklıdır'' değerlendirmesinde bulundu.