Son Mühür - Green Card başvuruları başladı mı? Kasım 2025’te Green Card başvurusu ne zaman yapılacak? ABD’de yaşama hayali kuranlar, Green Card başvuru ekranını merak ediyor. Yeni bir hayata adım atmak isteyenler, güncel gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk İşleri’nden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ​​ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."

Green Card başvurusu ne zaman (Kasım 2025)

Diversity Visa (DV) Programı, yaygın olarak “Green Card çekilişi” olarak bilinen başvuru süreciyle ilgili olarak, Kasım 2025’e ilişkin resmi bir tarih henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 programı için başvuru döneminin “yakında duyurulacağını” bildirdi ve kesin başlangıç tarihini yayımlamadı. Geçmiş takvimlere bakıldığında, önceki yıllarda başvurular genellikle Ekim başı ile Kasım başı arasında açılmıştı. Örneğin, DV-2026 kayıt dönemi 2 Ekim 2024 – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Buna göre, DV-2027 başvurularının da Ekim 2025 başı veya ortalarından başlayarak Kasım 2025’e kadar devam etmesi bekleniyor.