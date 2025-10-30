Son Mühür- Birleşik Arap Emirlikleri’nin en önemli simgelerinden biri olan Burj Khalifa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla kırmızı beyaz renklere büründü. Gökdelenin cephesine Türk bayrağı yansıtılırken, İstiklal Marşı da hoparlörlerden yankılandı.

Büyükelçi Göktaş’tan teşekkür mesajı

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Burj Khalifa’nın Türk bayrağıyla aydınlatıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Göktaş paylaşımında, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bayram coşkumuzda bizleri yalnız bırakmayan BAE'deki kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşasın Türkiye–BAE dostluğu.” ifadelerine yer verdi.

Dubai’de Türk bayrağı coşkusu

İstiklal Marşı eşliğinde aydınlatılan Burj Khalifa, Dubai’de yaşayan Türk vatandaşları ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları da bu anlamlı görüntüleri paylaşarak kutlamalara dijital ortamda ortak oldu.

Sedat Peker Burj Khalifa manzaralı mekanda görüldü

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı gece, organize suç örgütü lideri Sedat Peker de dikkat çekti. Peker’in, Burj Khalifa manzaralı bir mekanda bulunduğu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Mekandaki bazı çalışanlar ve müşteriler, Peker’le fotoğraf çektirdi.