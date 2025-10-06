Son Mühür- Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış futbolcuları “yüksek karlı fon” vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada gözyaşlarına hâkim olamayan Erzan, “Ben dolandırıcı değilim, dolandırıldım” diyerek tahliye talebinde bulundu.

Ünlü futbolcuları kandırdığı iddia edilmişti

Seçil Erzan’ın, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülüyor.

Erzan’ın, “yüksek kârlı ve güvenilir fon” adı altında yatırım topladığı, bu süreçte Fatih Terim’in de fona dahil olduğu yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Savcı: “Zincirleme dolandırıcılık suçu işlendi”

Bugün yapılan duruşmada 11 Nisan 2023’ten beri tutuklu bulunan Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlandı.

Duruşmada savcı, iki saat süren mütalaasında Erzan’ın müştekileri “yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı” yönündeki iddiaları sıraladı.

Savcı, sanığın Fatih Terim yönünden “güveni kötüye kullanma”, diğer müştekiler yönünden ise “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca “zincirleme suç hükümlerinin” uygulanmasını ve Erzan’ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Savcı, diğer sanıklar — eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu — hakkında ise beraat talebinde bulundu.

Duruşmada gözyaşlarına boğuldu

Mütalae okunurken notlar alan Seçil Erzan, sık sık gözyaşlarını silerek savcıyı dinledi. Mahkeme, öğle arasına kadar duruşmaya ara verdi. Saat 14.00’te yeniden başlayan oturumda söz alan Erzan, savunmasına duygusal bir tonla başladı.

“Babamın kefen parasını sattım”

Savunmasında sesi titreyen Erzan, şu ifadeleri kullandı: “Detaylı savunmamı yapmak için süre talep ediyorum. Para kazanma ya da kazandırma niyetim yoktu. Çözmek için çok uğraştım.

Benden alanlar geri ödemedi. 910 gündür tutukluyum. Her şeyimi sattım, hatta babamın kefen parasını bile sattım.

Bu bir sistem değildi, ponzinin ne demek olduğunu burada öğrendim. Ben dolandırıcı değilim, ben dolandırıldım. Annemi bir daha görmek umuduyla tutunuyorum. Lütfen beni tahliye edin.”

Erzan, borçlandığını, menfaat elde etmediğini, geri ödemelerde hata yaptığını ancak planlı bir dolandırıcılık sisteminin söz konusu olmadığını savundu.

Avukatından tahliye talebi

Sanık avukatı Ersan Barkın, emsal mahkeme kararlarını hatırlatarak müvekkilinin tahliyesini istedi. Barkın ayrıca ek savunma süresi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarının ardından ara karar için 5 dakikalık kısa bir ara verdi.

Mahkemeden ara karar

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Seçil Erzan davasını 1 Aralık 2025 saat 10.00’a erteledi. Ayrıca, sanığın bireysel emeklilik sisteminde biriken parasına tedbiren el konulmasına karar verildi.

358 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan’ın yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırdığı ileri sürülüyor.

Erzan hakkında “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın seyrini belirleyecek savunma 1 Aralık’ta

Seçil Erzan’ın, bir sonraki duruşmada kapsamlı savunmasını yapması bekleniyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada, ünlü futbolcuların mağdur olarak dinleneceği yeni oturumun davanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.