Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden, gazeteci ve yazar Ayşe Kulin’i saflarına kattı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen özel bir törenle, yazar Kulin’e parti rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takıldı ve resmi üyelik formunun imzaları atıldı. Kulin’in, siyasi hayata aktif olarak katılma kararı, parti içinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Rozet Özgür Özel’den

Gazeteci ve yazar Ayşe Kulin, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’in makamında özel bir kabulle karşılandı. Samimi bir atmosferde geçen görüşmenin ardından, Kulin’in partiye üyelik süreci resmileşti. Özgür Özel, tecrübeli yazara parti rozetini bizzat takarak, Kulin'in CHP ailesine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üyelik formunun imzalanmasıyla Kulin, resmen CHP’nin bir parçası oldu. Genel Başkan Özel, Kulin’in edebiyat ve düşünce dünyasındaki birikiminin partinin politikalarına değerli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kabulde siyasetin deneyimli isimleri hazır bulundu

Ayşe Kulin’in CHP’ye katılım töreni, partinin önemli figürlerini de bir araya getirdi. Genel Başkan Özgür Özel’in makamındaki kabulde, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yer aldı. Karayalçın’ın ve Nazlıaka’nın törende bulunması, partinin Kulin’in katılımına verdiği önemi gösterirken, farklı kuşaklardan gelen siyasetçilerin bu anlamlı buluşmaya tanıklık etmesi dikkat çekti. Ayşe Kulin’in, özellikle toplumsal meselelere duyarlı duruşuyla tanınan bir yazar olması, siyasi alanda da aynı duyarlılığı göstereceği beklentisini artırdı.