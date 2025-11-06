Küçükçekmece’de BEDAŞ’a ait yer altı elektrik kablolarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte kablolar alev aldı, sokak kısa sürede dumanla kaplandı.

Yükselen alevler yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Araçta hasar oluşurken, yangının büyümemesi için ekipler müdahaleyi sürdürdü.

İtfaiye ve BEDAŞ ekipleri sahada

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler hem yer altındaki yanmayı kontrol altına almak hem de alevlerin sıçradığı otomobildeki riski ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

