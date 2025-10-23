Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, istikrarlı performansıyla Avrupa kupaları hedefine sağlam adımlarla ilerlerken, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Janderson'ın gol suskunluğu dikkat çekiyor. Ligin başından bu yana yalnızca bir kez fileleri havalandıran yetenekli oyuncu, iki aydır gol sevinci yaşayamadı.

İstikrarlı Göztepe'nin zirve yürüyüşü

Göztepe, Süper Lig'de geride kalan 9 haftalık süreçte topladığı 16 puanla lig tablosunun 5. sırasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu periyotta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak ne kadar istikrarlı bir grafik çizdiklerini gösterdi. Elde edilen bu başarılı sonuçlar, İzmir temsilcisinin sezon başındaki Avrupa kupalarına katılma hedefini somut bir zemine taşıyor. Ancak bu başarılı tablonun arkasında, takımın skor üretimi konusundaki belirli zorlukları da göze çarpıyor.

Gol yükü paylaşılıyor: Janderson'ın katkısı sınırlı kaldı

Göztepe, bu sezon oynadığı lig maçlarında toplam 11 gol kaydetti. Takımın gol dağılımında ise farklı isimlerin katkısı bulunuyor. Emerson (takımdan ayrıldı), Dennis (2), Juan (2), Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Ibrahim Sabra, Rhaldney, Janderson ve Bokele skor hanesine isimlerini yazdıran oyuncular oldu. Ancak sezon öncesinde hücum hattının en önemli parçası olması beklenen Brezilyalı forvet Janderson'ın performansı, beklentilerin altında kaldı.

Brezilyalı yıldızın gol hasreti uzuyor

Büyük umutlarla transfer edilen 26 yaşındaki Janderson, şu ana kadar yalnızca bir golde kalmasıyla taraftarlar ve teknik heyette hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli oyuncu, tek golünü ligin üçüncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde kaydetmişti. Bu tarihten itibaren tam 6 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, rakip ağları sarsmayı başaramadı ve gol hasretini iki aya çıkardı. Her maçta ilk 11'de şans bulan ve toplam 724 dakika sahada kalan oyuncu, skor üretme yeteneği yerine 1 gol ve 2 asistlik katkısıyla sınırlı bir etki yarattı. Teknik direktörün, tecrübeli oyuncuya duyduğu güveni sürdürmesi, Janderson'ın üzerindeki baskıyı artırırken, forvetin bu sessizliği ne zaman bozacağı merakla bekleniyor. Göztepe'nin Avrupa hedefine ulaşması için Brezilyalı oyuncunun gol yollarındaki etkinliğini artırması kritik önem taşıyor.