Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Fuar İzmir’de gerçekleştirilen organizasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen markalarını aynı çatı altında topladı. Açılış günü boyunca sektör temsilcileri arasında iş birlikleri kurulurken, fuar alanı görsel bir moda şölenine dönüştü. Katılımcı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan özel koleksiyonlar, hem açılış töreninde hem de gün boyunca düzenlenen üç farklı defilede sergilendi.

Kumaşlar podyumda hayat buldu

Moda tasarımcısı Erkan Yılmaz koordinatörlüğünde hazırlanan ilk iki karma defilenin koreografisini Akif Örük üstlendi. Ünlü manken Gizem Özdilli ve Rönesans Ajans mankenlerinin yer aldığı defilelerde, farklı firmaların özgün kumaşları podyumda bir araya geldi. Bazı elbiselerin defile öncesinde doğrudan modellerin üzerinde iğnelenerek tamamlanması, tasarım sürecine yeni bir soluk kazandırdı. Özel dantel ve kumaş detaylarıyla öne çıkan koleksiyonlar, 2026 moda çizgisine dair önemli ipuçları sundu.

Podyumda yaratıcı koreografiler

Günün son defilesi ise Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografisinde izleyicilerle buluştu. Duman Ajans modellerinin sahne aldığı bu defile, enerjik sunumuyla dikkat çekti. Gün boyu devam eden gösterilerde, firmaların 2026 koleksiyonlarından yüzlerce tasarım moda dünyasının beğenisine sunuldu.

Sektör profesyonellerinden yoğun ilgi

Geçtiğimiz yıl 38 ülkeden 7 bini aşkın profesyonel tarafından ziyaret edilen Fashion Prime, bu yıl da ilk gününde büyük ilgi gördü. İzmir’in gelinlik, abiye ve damatlık üretimindeki köklü geçmişi, bu yıl fuarın ana teması olarak öne çıktı. Katılımcılar, yeni kumaş teknolojilerinden yenilikçi tasarımlara kadar geniş bir yelpazede ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

İzmir, modanın yeni merkezlerinden biri

Türkiye’nin tekstil ihracatında önemli bir paya sahip olan İzmir, Fashion Prime ile modanın geleceğine yön veren merkezlerden biri olma iddiasını güçlendirdi. Fuar, hem üreticiler hem de tasarımcılar için uluslararası ölçekte yeni iş birliklerinin kapısını araladı.