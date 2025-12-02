Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda şampiyonluk hedefleyen Endo Karşıyaka, Belçikalı smaçör Helene Rousseaux’u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Geçen sezon Göztepe ile Sultanlar Ligi’ne çıkma başarısı yaşayan tecrübeli oyuncu, bu kez yeşil-kırmızılı formayla kupa hedefiyle sahaya çıkacak.

Transfer resmen açıklandı

Endo Karşıyaka’dan yapılan duyuruda, “Hoş geldin Helene Rousseaux. 1991 doğumlu Belçikalı smaçör Helene Rousseaux Karşıyakamızda.

Kendisine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kulüp, tecrübeli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını belirtti.

Türkiye deneyimi güçlü bir isim

34 yaşındaki Helene Rousseaux, kariyerinde Türkiye’ye yabancı olmayan bir isim. Daha önce;

Beşiktaş,

Bahçelievler Belediyesi,

PTT Spor,

Nilüfer Belediyesi,

Göztepe formalarını giyen Belçikalı smaçör, en son Filipinler temsilcisi Farm Fresh Foxies’te görev yaptı.

Hedef: Karşıyaka ile kupa kaldırmak

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile Sultanlar Ligi’ne yükselme sevincini yaşayan Rousseaux, bu sezon Endo Karşıyaka’da yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyor.

Tecrübeli oyuncunun özellikle hücum gücüne yapacağı katkı, Karşıyaka’nın zirve mücadelesine büyük güç katacak.

Endo Karşıyaka’da kadro güçleniyor

Ligde şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Endo Karşıyaka, Helene Rousseaux transferiyle birlikte kadrosunu tecrübeli bir isimle daha güçlendirmiş oldu. Yönetim, sezon sonunda hem lig hem de play-off sürecinde başarı hedefini yineledi.