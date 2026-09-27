Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü, 19 olimpik branşla başarıdan başarıya koşuyor. İzmir temsilcisi, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Altyapı ve spor okulları faaliyetlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, judo branşında elde ettiği başarılarla göz kamaştırıyor. Göztepe’nin minik sporcuları, 3. Geleneksel Lapseki Judo Turnuvası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, sporun tabana yayılmasında öncü rol oynarken yeni projelere imza atıyor.

Göztepeli sporculardan madalya yağmuru!

Göztepe Spor Kulübü’nde; Süper Minikler kategorisinde Turgay Atlas İmur (+55 kg) altın madalyanın sahibi olurken; Gülsemin Erdemir (40 kg), Nefes Yasemin Çakır (+57 kg), Efe Özgür (34 kg) ve Aydın Efe Kuru (+55 kg) bronz madalya kazandı. Minikler kategorisinde ise Cafer Huseynov (+60 kg) ve Alparslan Sütçüoğlu (42 kg) turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

“Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum”

Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Sporcularımızın elde ettiği bu derecelerle Göztepe Judo Takımımız, turnuvayı takım halinde 3. sırada tamamladı. Turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz. İzmir’in ve Göztepe’nin gururu olan miniklerimiz başarılarıyla göz kamaştırıyor” dedi.