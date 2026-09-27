Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Sezonun beşinci haftasında Göztepe Spor Kulübü ile Spor Toto karşılaştı. Celal Atik Spor Salonunda oynanan müsabakanın hakemliğini Fuat Çam ile Orhan Karabulut yaptı. İzmir temsilcisi, devreye 19-23’lük skorla geride girdi. İkinci yarıda oyun disiplininden kopmayan Göztepe, rakibine karşı direnç gösteremedi ve sahadan 34-41 mağlup ayrıldı. Böylelikle İzmir temsilcisi, henüz galibiyet alamadı. Uçan Adamlar, önümüzdeki hafta deplasmanda Güneysuspor ile karşılaşacak.

“Önümüzde iki zorlu deplasman var”

Kaybettikleri için üzgün olduklarını, önümüzdeki dönemlerde iki zorlu deplasman olduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başnatrenörü Gonca Naçıvanlı, “ “Öncelikle iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü yüksek temponun olduğu bir müsabaka oldu. Yedi, sekiz dakikaya kadar gerçekten başa baş ve çekişmeli bir müsabakaydı. Kendi takımımım adına maalesef atışlarda yapamadığımız, golle sonuçlandıramadığımız iki üç pozisyondan sonra fark açıldı. Üzgünüz sahamızda kaybettiğimiz için… Göztepe sporcularını verdikleri mücadele ve maçın sonuna kadar göstermiş oldukları hırs ve istek için kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Önümüzde iki tane zorlu deplasman var. Hemen bu maçı unutup, hazırlıklarımıza başlayıp, hafta içi ve hafta sonu oynayacağımız müsabakalara hazırlanıp onlara yoğunlaşacağız” dedi.