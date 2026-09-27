Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe, kritik mücadele öncesinde temposunu artırdı. Ligdeki konumunu güçlendirmek ve deplasman karnesini olumlu bir noktaya taşımak isteyen sarı-kırmızılılar, bu önemli randevunun hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı.

Stanimir Stoilov yönetiminde yüksek tempo

Sarı-kırmızılı ekip, antrenman sahasına teknik direktör Stanimir Stoilov liderliğinde çıktı. Deneyimli teknik adamın yakından takip ettiği idman, futbolcuların fiziksel kondisyonunu diri tutmaya yönelik ısınma turlarıyla başladı. Ardından oyuncuların sahadaki koordinasyonunu artırmak amacıyla çabukluk ve kısa mesafeli pas çalışmalarına geçildi.

Dar alanda taktik savaşları ve şut mesaisi

Antrenmanın ana bölümünde Stoilov, oyunu dar alana yıkarak oyuncularından hızlı karar verme ve pres altından çıkma becerilerini sergilemelerini istedi. İkili mücadelelerin oldukça sert ve çekişmeli geçtiği bu bölümde futbolcuların hırsı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Günün son bölümünde ise ceza sahası dışından yapılan şutlar ve kale önü bitiricilik varyasyonları üzerinde duruldu.

Çalışmalar ara vermeden sürecek

Eyüpspor karşısına eksiksiz ve hazır bir kadroyla çıkmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, maç saatine kadar olan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek istiyor. Göztepe, taktiksel ayrıntıların ön plana çıkacağı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.