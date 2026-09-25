Sezona 6 maçta aldığı 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle başlayan İzmir temsilcisi, topladığı 3 puanla milli araya 17. sırada girdi. Takımın skor üretmekte zorlandığı bu periyotta sahneye yine Juan Silva çıktı. Yaz transfer döneminde Rusya ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve takımda kalan Sambacı, hazırlık maçlarında yer almadığı için ligin ilk 3 haftasında kulübede başladı. Samsunspor, Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında oyuna sonradan giren Brezilyalı forvet, sezondaki ilk golünü 3-2 kaybedilen Galatasaray deplasmanında kaydetti.

Son 3 maçta 3 gol attı

İlk 11'deki yerini aldıktan sonra formunu yükselten Juan Silva; Gaziantep FK, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde sahaya ilk 11'de çıktı. İç sahada 4-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında 2 gol atan genç santrfor, 2-2 berabere tamamlanan Alanyaspor deplasmanında da 1 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılı formayla 2024-2025 sezonunda 26 maçta 7 gol, geçen sezon ise 32 maçta 11 gol atan Brezilyalı oyuncu, bu sezona da hızlı bir giriş yapmış oldu.

Devre arasında transferi merak konusu

Geçen sezonun devre arasında Fransız kulübü Lille'den gelen 15 milyon euroluk teklifi "yerini dolduramama" gerekçesiyle reddeden Göztepe yönetiminin, ara transfer döneminde oyuncuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Transfer görüşmelerinin ardından yeniden takıma odaklanan Juan Silva'nın devre arasında satılıp satılmayacağı İzmir ekibinde gündemini koruyor.