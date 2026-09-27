Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Sezonun üçüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü, evinde Ted Ankara Kolejliler’i ağırladı. Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar, rakibini 85-64’lük skorla yendi. Böylelikle İzmir temsilcisi, sezona 3 galibiyet ile başladı. Göztepe, önümüzde bay geçecek. Daha sonra evinde Balıkesir ile kozlarını paylaşacak.

Isaiah Washington 17 sayı

Göztepe’de Isaiah Washington 17 sayı, 5 ribaund, 3 asistlik performansıyla maçın kahramanı oldu. Jamari Traylor 22 sayı, 7 ribaundla takımına önemli katkı verdi. Sahalara geri dönen kaptan Fatih Cantitiz 13 sayı, 3 ribaund TED Ankara Kolejliler’de Mo Watson 24 sayı, 8 ribaund, 6 asistle takımına katkı verdi. Maçın ardında Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk ile kaptan Fatih Cantitiz açıklamalarda bulundu.

“Başarılı gidişatı sürdürmek istiyoruz”

Başarılı gidişatı sürdürmek istediklerini, oyuncularına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkürlerime ileten Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Sezon başlarken ilk hedefimiz 3’te 3 yaparak bay haftasına girmekti. kazanarak hedefimize ulaştık. Bugün hemen hemen her oyuncumuzdan katkı alarak kazandık, bu bizim için önemli bir nokta. Rakibimizin tek yabancı ile oynaması maçın başında biraz konsantrasyon sorunu yaşamamıza neden oldu ancak bütün maçı kontrol altında tutarak galip geldik. Ayrıca kaptanımız Fatih Cantitiz’de sakatlığını atlatarak aramıza katıldığı için mutluyuz. Oyuncularımızı ve tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Bu güzel gidişatı devam ettirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızı da tüm maç boyunca takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Evimizde oynamayı özlemişim”

Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Fatih Cantitiz, “Evimizde oynamayı çok özlemişim. Kendi sahamızdaki bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Özellikle seyirci desteğiyle beraber kalan bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Önümüzde bay haftası var. Daha sonra Balıkesir ile evimizde oynayacağız. Umarım taraftarlarımız desteğini sürdürmeye devam eder. Bende elimden gelen katkıyı vereceğim. Ted Koleji maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.