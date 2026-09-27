Son Mühür/Hüseyin Demir 26-27 Eylül tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup’ta mücadele eden Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızda Göztepeli sporcular damga vurdu. Göztepe Spor Kulübü’nün ve İzmir’in gururu olan Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde 14.233 puan ile üçüncü, Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde 13.433 puan ile beşinci, Ferhat Arıcan ise paralel bar aletinde 14.233 puan ile birinci olarak finale kalma başarısını gösterdi.

Madalya avcıları sahnede!

İzmirli sporcular madalya hedefiyle yarışıyor. Şavkar Spor Kulübü’nün milli sporcusu İbrahim Çolak, Fransa’da düzenlenen Paris World Challenge Cup’ın halka aletinde elde ettiği 13.900 puanla 6. olarak finale kaldı. Milli takımımızın başantrenörü Yılmaz Göktekin, finale kalan sporcularla büyük gurur duyduğunu belirtti. Ay-yıldızlılar, katıldığı her turnuvadan madalya ile dönerken kürsüde İstiklal Marşımızı okutuyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıran milli sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor.