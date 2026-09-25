Son Mühür/Hüseyin Demir 26-27 Eylül tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek Artistik Cimnastik World Challenge Cup’ta mücadele edecek Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızda Göztepeli sporcular yer alıyor. Göztepe’nin milli gururları; Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, ay-yıldızlı formayla madalya mücadele verecek.

Göztepe’den destek mesajı!

Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Sporcularımıza ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. Olimpik branşlarda yer alan bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz. Hepsine şimdiden kolaylıklar diliyorum” dedi. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Ferhat Arıcan, aynı zamanda spor okullarıyla geleceğin minik ve genç sporcularını yetiştiriyor.

İzmirli cimnastikçiler madalya peşinde!

Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşarken 19 olimpik branşıyla İzmir’in gururu oldu. Milli sporcuları ve olimpik sporcuları yetiştirme vizyonuyla yola çıkan Göztepe, yakın zamanda İnciraltı Tesislerine kavuşmak istiyor. İzmirli milli cimnastikçiler; Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, madalya hedefiyle Artistik Cimnastik World Challenge Cup’ta mücadele edecek Erkek kategorisinde mücadele edecek.

Madalya avcıları

İzmirli cimnastikçiler üstün performanslarıyla göz kamaştırırken madalya avcısı başantrenör Yılmaz Göktekin ve ekibi gittiği her turnuvada madalya ile dönüyor. İzmirli sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyor. İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda Göztepe’nin milli cimnastikçileri Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, madalyalarla ülkemize büyük sevinç yaşattı. İzmirli üç sporcu organizasyonu toplam 5 madalya ile tamamladı. Göztepeli üç sporcu da altın madalyanın sahibi oldu. Göztepeli mili sporcular tekrardan aynı başarıyı elde etmek için Fransa’da mücadele edecek.