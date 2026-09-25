Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezona 2’de 2 galibiyetle başladı. İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunda şampiyon olarak adını Süper Lig’e yazdırmak istiyor. Takımın genç oyuncularından, 2005 doğumlu Kaan Beşok ile bir araya geldik. Efsane basketbolcu Hüseyin Beşok’un oğlu olan genç basketbolcu Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan Beşok, takım olarak iyi çalıştıklarını belirtirken şampiyonluk hedeflerini belirtti.

“Şampiyonluk hedefimizi sürdürmek istiyoruz”

Takım olarak sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün genç basketbolcusu Kaan Beşok, “Takım olarak sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Hepimiz en iyi şekilde hem fiziksel hem mental olarak hazırlandık. Sezonun ilk iki haftasında galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Lig başlamadan önce hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyonluk hedefimizi sürdürmek istiyoruz. Hedeften şaşmayacak bir şekilde emin adımlara ilerliyoruz” diye konuştu.

“Takım olarak çok çalışıyoruz”

Tüm takım çok çalıştıklarını, genç oyuncuların elinden gelen en iyi performansı sahaya yansıtmak istediklerini vurgulayan Göztepeli Kaan Beşok, “Takımımızda genç oyuncular elinden gelen en iyi performansı sahaya yansıtmak istiyor. Bende dahil bütün arkadaşlarımız antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Hepimiz büyük özveri, gayret ve emekle mücadele ediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Umarım Göztepe formasıyla şampiyon olarak adımızı Süper Lig’e yazdırırız” şeklinde konuştu.

“Nehir ağabey bize her zaman yol gösteriyor”

Başantrenör Nehir Berk’in bireysel gelişimine katkı sağladığını, deneyimli antrenörün her zaman yol gösterdiğini belirten genç basketbolcu Kaan Beşok, “Deneyimli başantrenör Nehir Berk ile çalışmak benim gelişimimi olumlu etkiliyor. Kendisiyle diyalog ve iletişimimiz gayet iyi. Antrenmanlarda onu en iyi şekilde dinliyorum. Bana verilen imkan ve fırsatları değerlendirerek takımıma katkı sağlıyorum. Yaz döneminde bireysel gelişimime çok önem verdim. Kısa ve uzun oyuncu rolü fark etmeksizin her anlamda kendime değer kattım. Diğer genç oyuncularla da yakından ilgilenen Nehir ağabey, bizlere her zaman yol gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Herkese çok teşekkür ederim”

Birlikte oynadığın en iyi ilk beş oyuncuyu sorusunu yanıtlayan İzmirli Kaan Beşok, “Takımımızda herkes elinden gelenin en iyisini yaparak her zaman son topa kadar savaşıyor. Taraftarlarımız, camiamız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Göztepe Spor Kulübü yönetimine ve bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Beraber oynadığım, en beğendiğim ilk beş oyuncular arasında Isaiah Washington, Eray Büyükcangaz, Fatih Cantitiz, Jamari Traylor ve Ahmet Can Duran diyebilirim” diye sözlerini sonlandırdı.