Süper Lig’de ilk 6 haftayı galibiyetsiz kapatarak milli araya 3 puanla 17. sırada giren Göztepe’de, takımın aldığı sonuçlara rağmen iki oyuncunun performansı dikkat çekti. Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ile stoperde mücadele eden aynı yaştaki Taha Altıkardeş, tüm maçlarda 540’ar dakika süre alarak teknik direktör Stanimir Stoilov’un en çok güvendiği isimler haline geldi.

Arda performansıyla umut verdi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün gündemine gelen Arda Okan Kurtulan, sezona etkili bir başlangıç yaptı. Hem savunmada hem de hücum hattında sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarları umutlandıran genç futbolcu, 2-2 berabere tamamlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı golle de oyununu taçlandırdı.

Savunmanın güvencesi Taha Altıkardeş

Göztepe’deki 4. sezonunu geçiren Taha Altıkardeş ise defans hattındaki sakatlıklara rağmen istikrarını korudu. Savunma bölgesinde yaşanan eksikliklerde sorumluluk alan 24 yaşındaki stoper, 6 haftalık süreçte oyundan hiç çıkarılmayarak Stanimir Stoilov’un defanstaki en önemli kozu oldu.