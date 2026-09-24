Süper Lig’de geride kalan 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 3 puanla 17. sırada yer aldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göz-Göz'ün, skoru lehine çevirmesine rağmen maç sonunu getirememesi sezonun en dikkat çeken sıkıntısı oldu.

Göztepe triatlon’dan çifte Türkiye derecesi!
Göztepe triatlon’dan çifte Türkiye derecesi!
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Öne geçilen dört maçta da galibiyet gelmedi

Sarı-kırmızılılar ligin ilk haftasında Samsunspor deplasmanında önce 1-0, ardından 3-2 öne geçmesine rağmen mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanında yine 1-0 öne geçen İzmir ekibi, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşinci haftada Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 2-2 eşitlikle tamamlayan Göztepe, son olarak altıncı haftada sahasında Çaykur Rizespor karşısında da 1-0'lık üstünlüğü yakalamasına karşın skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

İç sahada alınan mağlubiyetler puan kaybını artırdı

Göztepe, skoru koruyamadığı bu dört karşılaşmanın yanı sıra ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0, dördüncü haftada ise yine evinde Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup oldu. İlk 6 haftada öne geçtiği maçlarda toplam 10 puan bırakan sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini dindirmek ve skoru koruma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA