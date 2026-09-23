Trendyol Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 3 puan toplayarak 17. sırada yer alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe’de, yeni transferlerin performansı tartışılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin iki sezondur kadrosuna katmak istediği ve yaz transfer döneminde Gremio’dan transfer ettiği Andre Henrique, lige formsuz başladı.

Stoilov vazgeçmedi ancak skor üretemedi

Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un ilk 11’in değişmez ismi olarak gördüğü Brezilyalı hücum oyuncusu, ligdeki 6 maçın tamamında sahaya ilk 11’de çıktı. Toplam 400 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, bu süreçte rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve takıma yalnızca 1 asistlik katkı sağladı.

Gol yükünü orta saha sırtladı

Ligde geride kalan 6 maçta toplam 11 gol kaydeden Göztepe’de skoru üreten taraf ağırlıklı olarak orta saha oyuncuları oldu. Sarı-kırmızılı ekibin attığı 11 golün 5'i forvet hattından gelirken bu golleri Juan (4) ve Sinclair Armstrong (1) kaydetti. Kalan 6 golü ise 5 farklı orta saha oyuncusu paylaştı; Efkan Bekiroğlu 2 kez fileleri havalandırırken Alex Matos, Novatus Miroshi, Arda Okan Kurtulan ve Rhaldney ise 1'er golle skora katkı sağladı.

Forvet hattının beklenen patlamayı yapamadığı İzmir temsilcisinde, Andre Henrique’nin önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performans merakla bekleniyor.