Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe’yi ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Göztepe’nin başarılı golcüsü Juan’ın attığı iki gol, konuk ekibe 3 puanı getirdi.

Maçtan Öne Çıkan Anlar

İlk yarıda her iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 13. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun serbest vuruşu, 23. dakikada Winck’in kafa vuruşu ve 37. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun şutu golle sonuçlanmadı.

İkinci yarıda Göztepe, Juan’ın iki golüyle öne geçti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat ve Hakemler

Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynandı. Hakemliğini Ömer Tolga Güldibi, yardımcı hakemliğini Samet Çiçek ve Murat Şener üstlendi.

Takım Kadroları

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Cafu, Andri Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Habib Gueye, Kubilay Kanatsızkuş. Teknik Direktör: Şota Arveladze.

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Amin Cherni, Novatus Miroshi, Anthony Dennis, Efkan Bekiroğlu, Janderson de Carvalho, Juan da Silva. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

Sarı Kartlar: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

Göztepe, bu sonuçla deplasmandan 3 puanla dönerek ligde kritik bir galibiyet aldı.