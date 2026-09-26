Trendyol Süper Lig'de milli araya küme düşme potasında ve 3 puanla giren Göztepe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden şu ana dek beklediği verimi alamadı. Kadrosunu İrlandalı santrfor Sinclair Armstrong, Brezilyalı hücumcu Andre Henrique, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sol bek Richard Akonnor, İngiliz orta sahalar Alex Matos ve Tino Anjorin, Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili ile yerli kanat oyuncuları Gökdeniz Bayrakdar ve Bekir Turaç Böke ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerin performansı hayal kırıklığı yarattı.

Forma yarışında geriye düştü

Sezon başında birinci forvet planlamasıyla Bristol City'den transfer edilen 23 yaşındaki Armstrong, Juan Silva'nın takımda kalmasıyla kulübeye çekildi. Hazırlık kampındaki etkili oyununu ligin ilk haftasındaki 3-3'lük Samsunspor mücadelesinde attığı golle süsleyen İrlandalı golcü, ilerleyen haftalarda forma yarışında geriye düştü. Gremio'dan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Brezilyalı santrfor Andre Henrique ise henüz skor katkısı üretemedi. Aris'ten transfer edilen 30 yaşındaki tecrübeli stoper Sonko Sundberg ise şanssız bir sakatlık süreci geçirdi. 8 Ağustos'ta İsmail Köybaşı'nın jübile karşılaşmasında sakatlanan Gambiyalı savunmacı, ligdeki 6 müsabakada da görev yapamadı.

Beklenen çıkışı yakalayamadı

Al Jazira'dan gelen 22 yaşındaki sol bek Akonnor son dönemde ilk 11'e yerleşmesine rağmen beklenen çıkışı yakalayamadı. Sheffield United'dan kiralanan 21 yaşındaki Matos ile Torino'dan transfer edilen 24 yaşındaki Anjorin de henüz istenen form düzeyine ulaşamadı. Tıpkı Armstrong gibi Matos da tek golünü Samsunspor deplasmanında kaydetti.

Tribünlerin tepkisini çekti

Kalede ise PAOK'tan transfer edilen 27 yaşındaki Gugeshashvili, 4'üncü haftadaki Gaziantep FK maçında taraftarla bağları kopardı. İlk devrede kalesinde 4 gol görerek tribünlerin tepkisini çeken Gürcü eldiven, karşılaşma sonrası sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Yönetimin tecrübeli kaleciyle devre arasında yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yerli takviyelerden Gökdeniz Bayrakdar henüz süre bulamazken, Bekir Turaç Böke ise yalnızca son bölümlerde oyuna dahil edilen bir hamle oyuncusu olarak değerlendirildi.