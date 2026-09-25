Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun üçüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü ile TED Ankara Kolejliler karşılaşıyor. Dev karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00’da Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Nefesleri kesecek mücadele TBF youTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe’de hedef galibiyet!

İzmir temsilcisi, sezona iki galibiyet ile başladı. Başantrenör Nehir Berk yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar maç saatini bekliyor. 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Göz-Göz, adını Süper Lig’e yazdırmak istiyor. Göztepe’de kaptan Fatih Cantitiz’in sakatlık süreci devam ediyor.

İzmir’in Gardiyanları sahada!

Göztepe, oynadığı ilk maçta rakiplerini mağlup etti. Sezonun ilk haftasında evinde taraftarı önünde son saniyede Kipaş İstiklal’i 73-72 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci haftada OGM Ormanspor’u 85-75 yendi. İzmir temsilcisi, TED Ankara Kolejliler’i mağlup ederek 3’de 3 yapmak istiyor. İzmir’in Gardiyanları, tüm taraftarları maça davet ediyor.