Süper Lig’de ilk dört haftayı 8 puanla üçüncü sırada tamamlayan Göztepe, milli araya moralli girdi. Takımın genç Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, sezonun başında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Dennis’ten ilk Süper Lig golleri

Göztepe’de üçüncü sezonunu geçiren 21 yaşındaki Dennis, kariyerindeki ilk Süper Lig gollerini bu sezon kaydetti. Yaz transfer döneminde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan genç futbolcu, profesyonel ligdeki ilk golünü Çaykur Rizespor deplasmanında attı.

Çaykur Rizespor maçında sürpriz hamle

Göztepe’nin 3-0 kazandığı karşılaşmaya yedek başlayan Dennis, ikinci yarıda Mirashi’nin yerine oyuna dahil oldu. 90+6. dakikada Rize ağlarını havalandıran genç orta saha, takımının üçüncü golünü kaydederek büyük sevinç yaşadı.

Konyaspor maçında da skor üstünlüğü

Çaykur Rizespor deplasmanının ardından ilk 11’e dönen Dennis, Konyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı. Maçın 49. dakikasında fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, şu an takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.