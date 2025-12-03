Son Mühür / Erkan Doğan - Bucalılar, Temizlik İşleri Şantiyesinde depolanan çöplere isyan ederken, Buca Belediyesinin aralık ayı oturumunda çöp kavgası çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil, “Sayın başkan nerede oturuyorsunuz bilmiyorum. Oturduğunuz yerle ilgili bazı tartışmalar çıktı. Nerede oturuyorsanız evinizin 100 metre çeperinde böyle bir alanın olmasını kabul eder misiniz?” diye sordu.

CHP'li Aydın, "Bakanlığın tutanağından haberiniz bile yok"

Buca’daki çöp eylemleri ile ilgili söz alan Buca Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Uğur Aydın, 15 Kasım tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi araçları ile şantiyede biriken çöplerin Harmandalı’na götürüldüğünü söyledi. Aydın, “Fatih Bey bu konuda bir tavır sergiledi ama bakanlığın tutanağından haberiniz bile yok. 24 Kasım 2025’te Çevre Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesinin yaptığı çalışmayı tutanakla tespit etmiştir” dedi. Aydın, AK Parti meclis üyelerinin şantiye bölgesinde basını ve vatandaşları toplayarak, belediye bürokratlarından bilgi almadan basın açıklaması düzenlediğini savundu.

Sayın Başkan nerede oturuyorsunuz? Oturduğunuz yerle ilgili tartışmalar çıktı!

AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil, “Uğur Bey, oturduğu mahallede kaç vatandaşa durumu izah etti? Böyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. Bahsettiği basın açıklamaları, AK Parti veya Cumhur İttifakının bir meclis üyesinin kendi siyasi kariyeri için topladığı üç beş kişiden ibaret değildi. Vatandaşlar kendileri istedi basın açıklaması yapmayı. Bizden istedikleri yardım ve destek idi. Biz kişisel bir menfaat edinmeye çalışmadık. Biz toplamadık o insanları. Orada bir çevre katliamı var” dedi. Sevil, “Sayın başkan nerede oturuyorsunuz bilmiyorum. Oturduğunuz yerle ilgili bazı tartışmalar çıktı. Her nerede oturuyorsanız evinizin 100 metre çeperinde böyle bir alanın olmasını kabul eder misiniz?. Diğer meclis üyeleri kabul eder mi? Kimse etmez” dedi. Çöp sorununu Buca Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde defalarca dile getirdiklerini anlatan Sevil, “Bergama, Çiğli kabul etmiyor çöpleri. Bu krizi biz yaratmadık. Bu krizin böyle olacağını hem burada, hem de büyükşehirde defalarca dile getirdik. Hukuki olmayan bir yerde çöp depoluyorsunuz. Oradaki insanlar bunu kabul etmiyorlar” diye konuştu.

Duman, “Çöp konusunu benim nerede oturduğuma niye bağladı, ilginç bir şey”

Başkan Duman, Sevil’e şu yanıtı verdi, “Burçin hanım, daha öncede mecliste gündeme gelmişti nerede oturduğumla ilgili konu. İfade etmiştim nerede oturduğumu ve Buca ile ilgili aidiyet duygularımı. Çöp konusunu niye buraya bağladı, o da ilginç bir şey. 100 metre ileride depolanmasının sorununun, kök sorununa inip nereye sorması gerektiğini kendisini daha iyi biliyordur. Benim ona söylemem doğru olmaz diye düşünüyorum”

Başkan Duman, Narlıdere'ye taşındı iddiası

Başkan Duman’ın nerede oturduğu daha önceki meclis toplantılarında da gündeme gelmişti. AK Partili bazı meclis üyeleri, “Başkan Duman Buca’dan kaçıp, Narlıdere’de yaşamaya başladı gibi bilgiler aldık” şeklinde konuştu.





