Dün gece pompaya yansıyan moral bozucu zammın hemen arkasından, bugün sektör kaynakları İzmirli sürücüleri sevindirecek bir indirim haberini paylaştı. Gelen son bilgilere göre, saat 00.00'ı gösterdiğinde il genelindeki akaryakıt tarifeleri yenilenecek ve benzin fiyatlarında gerileme yaşanacak. Gece yarısı öncesinde İzmir'de benzin 65.72 TL, motorin 73.16 TL ve LPG ise 33.69 TL bandından işlem görüyordu.

Küresel Krizin Hafiflemesi Pompaya Yansıdı

İzmir'deki benzin fiyatlarını aşağıya çeken asıl dinamik, dünyanın öbür ucundaki uluslararası ilişkilerde yaşanan yumuşamadır. Orta Doğu'daki petrol arzını tehdit eden ABD ve İran geriliminin yerini, masada çözülecek bir mutabakata bırakacağına dair haberler, küresel enerji borsalarında anında karşılık buldu. Nükleer anlaşma ve yaptırımların kalkması ihtimali üzerine, petrol varil fiyatları hızla tepetaklak olarak 100 dolar psikolojik sınırının altına yerleşti. Dünya genelindeki bu maliyet düşüşü, Türkiye'nin tedarik kanallarına olumlu yansıyarak akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin fitilini ateşledi.

Eşel Mobilin Etkisi: İndirim Neden Sadece 69 Kuruş?

Meydana gelen düşüşün büyüklüğü ile istasyona yansıyan rakam arasındaki fark ise vergi uygulamalarından kaynaklanıyor. Ham petrol ve döviz endeksi baz alındığında, benzinde litre başına 2 lira 74 kuruşluk oldukça yüksek bir indirim potansiyeli doğdu. Ancak devletin fiyat istikrarını sağlamak için kullandığı Eşel Mobil sistemi, bu devasa indirimin büyük bir kısmını geçmişte devletin vazgeçtiği ÖTV gelirlerini telafi etmek için kesiyor. Bu vergi ayarlamasının ardından, İzmir'deki araç sahiplerinin tabelada göreceği ve bizzat faydalanacağı net indirim miktarı 69 kuruş seviyesinde tutuldu.

Dünkü Fiyat Haritası ve Dizeldeki Bekleyiş

Sektördeki bu anlık dalgalanmalar, sürücülerin bütçe yapmasını zorlaştırıyor. Hatırlanacağı üzere, sadece 24 saat önce benzinin litresi 50 kuruş zamlanmış, buna karşın LPG litre fiyatında 1 lira 33 kuruşluk keskin bir düşüş yaşanmıştı. Gece yarısı pompaya yansıyacak 69 kuruşluk eksi yöndeki hareket, benzindeki o dünkü artışı fazlasıyla geri almış olacak. Şehir içi taşımacılığın, otobüslerin ve ticari taksilerin vazgeçilmezi olan motorin (dizel) cephesinde ise sessizlik devam ediyor. Yetkililerin açıklamalarına göre, bu gece yarısı itibarıyla motorin ve otogaz ürünlerinde herhangi bir tarife değişikliği planlanmıyor.