Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de Göztepe Spor Kulübü ile İlbank, İstanbul’da Burhan Felek Spor Salonunda kozlarını paylaştı. İzmir temsilcisi, sahadan 3-0’lık setle galibiyetle ayrıldı. Radoslav Arsov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, İzmir’e geri döndü. Göz-Göz, bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam edecek. Kseniya Liabiodkina 20 sayıyla mücadele etti. Zeynep Sude Demirel, üstün performansıyla göz kamaştırdı. İzmir'in Sultanları, sezonun ilk haftasında 4 Ekim tarihinde İlbank ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Göztepe’nin gençleri

Göztepe altyapısından yetişen ve bu sezon A takım kadrosuna yükselerek A takımda ilk resmi maçlarına çıkan 2011 doğumlu smaçör Eflin Toraman ve 2009 doğumlu libero Duru Zeren maçının ardından plonjon attı. Göztepe Spor Kulübü’nün gençleri Sultanlar Ligi’nin en genç oyuncuları olarak mücadele ediyor. İzmir ekibi, altyapılara yatırımlarını ve desteklerini sürdürüyor. Sürdürülebilir altyapısıyla dikkat çeken Göztepe, spor okulları faaliyetlerine devam ediyor.

Galibiyet aldığımız için mutluyuz!

Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Ezgi Bektaş, “İlk kupa maçında iyi oynayamamıştık bu durum bizim motivasyonumuzu düşürdü. O yüzden galibiyet aldığımız için mutluyuz. Sultanlar Ligi’nin ilk maçında yine İlbank ile oynayacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Herkese çok teşekkür ederim” dedi. Göztepe’nin başarılı sporcusu Zeynep Sude Demirel, “Herkesin eline ve emeğine sağlık. Ligimizde ilk maçta İlbank ile oynayacağız. Deplasmanda aynı performansı sergileyerek galibiyetle başlamak istiyoruz” dedi.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Vaganova, Zeynep Sude Demirel, Liabiodkina, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Burçin Eflin Toraman, Duru Zeren)

İlbank: Smarzek, İdil Naz Başcan Kanbur, Strunjak, Çağla Akın Çiçekoğlu, Lozo, Begüm Hepkaptan (Sinem Arıncı, Edvards, Damla Dündar, Beren Yeşilırmak, Ece Morova Hezer)

Setler: 25-18, 27-25, 25-23

Süre: 104 dakika (24, 43, 37)