Merve Turan / Son Mühür - Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okulları ziyaret ederek kantinleri baştan aşağı inceledi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, satış fiyatları ve işletmelerin ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca kantin genelinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edilerek gerekli uyarılar yapıldı. İncelemeleri tamamlayan ekipler, kurallara uygun hareket eden kantin işletmecilerine teşekkür etti.

"Tüm öğrencilerimiz bizim de çocuklarımız"

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkan V. Asuman Şen, vatandaşların sağlığı ve esenliğinin her alanda öncelikleri olduğunu söyledi. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesine büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz bizim için çok özel ve değerli. Bu düşünceyle okullarımızda zabıta ekiplerimizle ruhsat, fiyat, tarih ve hijyen konularını titizlikle inceledik. Kurallara uyan tüm okul kantinlerimize teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimiz bizim de çocuklarımızdır. Onlar için daima çalışmaya devam edeceğiz."