Son Mühür - İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe, zorlu lig maratonuna verilen milli arada yaralarını sarmaya çalışıyor. Ateş hattından kurtulma hesapları yapan sarı-kırmızılılarda, sakatlık sürecini atlatan savunmacı Noah Sonko'nun dönüşü dikkat çekti. Ayrıca Novatus Miroshi’nin de antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.

Godoi bir süre daha sahada yok

Tüm gözlerin çevrildiği isim ise Gençlerbirliği maçında takım arkadaşı Taha Altıkardeş ile talihsiz bir şekilde çarpışarak sakatlanan Allan Godoi oldu. İlk kontrollerde kırık şüphesi duyulan ancak çekilen MR sonucunda diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı stoperin henüz tam anlamıyla iyileşmediği bildirildi.

En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan tecrübeli savunmacının tedavisine devam ediliyor. Sağlık ve teknik ekibin durumunu yakından takip ettiği Godoi, bir süre daha sarı-kırmızılı formadan uzak kalacak.