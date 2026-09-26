Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda partisinin önseçiminde oy kullandığını ve Güzelbahçe'de sürecin 'demokrasi şöleni' havasında geçtiğini vurgulayarak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tuncay Özkan: YENİ Parti devriminin ilk oyunu kullandım

YENİ Parti gerçekleştirdiği parti içi seçim sisteminin devrim niteliğinde olduğunu belirten ve önseçimlerde oyunu Güzelbahçe'de kullandığını aktaran YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "İzmir’de demokrasinin tabana yayılması ile ilgili YENİ Parti devriminin ilk oyunu kullandım. Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun. Güzelbahçe ilçemizde demokrasi şöleni havasında gerçekleşen üyelerin oy kullanma işlemi saat 16:00 itibari ile sona erdi" dedi.

"Türkiye YENİ Parti uygulamalarıyla güzel günlere kavuşacak"

Son olarak, önseçimde birbirine rakip olan iki adaya da başarılar dileyen Özkan, Türkiye'nin YENİ Parti uygulamalarıyla güzel günlere kavuşacağını söyleyerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İki adaylı seçimimizde kazanan arkadaşımıza başarılar diliyorum şimdiden. Türkiye bütün engelleri aşarak demokrasiyi ve özgürlüğü yeniden inşa edecek YENİ Parti uygulamalarıyla güzel günlere kavuşacak"