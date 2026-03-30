Trendyol Süper Lig’de sergilediği performansla Avrupa kupaları potasına iyice yaklaşan Göztepe, milli ara dönüşünde kendisini bekleyen yoğun fikstür öncesinde radikal kararlar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, önündeki 8 günlük süreçte Gençlerbirliği, Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde kulüp içerisindeki tüm transfer görüşmelerini ve spekülasyonları süresiz olarak askıya aldı. Yönetim, takımı saha dışı gündemlerden tamamen arındırarak sadece hedefe odaklanmayı planlıyor.

Başkan Ankersen’den transfer söylentilerine set

Geçtiğimiz günlerde İzmir’e çıkarma yaparak tesislere moral ziyaretinde bulunan Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve teknik patron Stanimir Stoilov ile bir araya gelerek bir "güç birliği" toplantısı gerçekleştirdi. Kulübün üst yönetimi, özellikle genç ve formda oyuncular üzerine yoğunlaşan transfer iddialarının takımın kimyasını bozmasına izin vermeyeceklerini net bir dille ifade etti. Üçlü zirveden çıkan ortak karar doğrultusunda, sezon sonuna kadar hiçbir oyuncunun ayrılış veya geliş sürecine dair resmi ya da gayriresmi bir görüşme yapılmayacağı camiaya duyuruldu.

Yıldız isimlere gelen teklifler rafta bekliyor

Göztepe’nin parlayan yıldızları Anthony Dennis, Juan Silva ve genç yetenek Arda Okan Kurtulan için Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden gelen teklifler, yönetimin masasında bekletiliyor. Kurmaylar, bu isimlerin odak noktasının sadece yeşil saha olması gerektiğini vurgularken, gelen cazip tekliflerin ancak sezon finalinin ardından değerlendirmeye alınacağını futbolculara tebliğ etti. Teknik ekip, oyuncuların zihinsel olarak dağılmasını engellemek adına transfer haberlerine kulak tıkamaları konusunda özel bir motivasyon çalışması başlattı.

Sakatlar döndü, milli yıldızlar moral depoladı

En son 14 Mart’ta Corendon Alanyaspor karşısında ter döken Göztepe, verilen uzun milli arayı adeta bir rehabilitasyon süreci olarak değerlendirdi. Takımın tecrübeli ismi İsmail Köybaşı dışındaki tüm sakat futbolcuların iyileşerek takıma katılması, teknik direktör Stanimir Stoilov’un elini kritik viraj öncesi oldukça güçlendirdi. Öte yandan, milli takımlarına giden Krastev ve Miroshi’nin sergilediği performanslar camiada sevinç yarattı. Bulgaristan formasıyla ağları sarsan Krastev ve Tanzanya Milli Takımı’nda gol sevinci yaşayan Miroshi, formda grafiklerini lige taşıyacaklarının sinyalini verdi.