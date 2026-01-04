Süper Lig’in ikinci yarısına hazırlanan Göztepe, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte iki genç futbolcu, Avrupa ve Türkiye’den kulüplerin radarına girdi. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken Anthony Dennis ve savunmanın önemli isimlerinden Taha Altıkardeş için ciddi teklifler masada.

Frankfurt’tan Dennis hamlesi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’un, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis için Göztepe cephesine resmi bir teklif sunduğu öğrenildi. İddialara göre Alman temsilcisi, 5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Sport Republic yönetimindeki Göztepe’ye teklif iletti.

Göztepe’nin beklentisi daha yüksek

Frankfurt’un teklifinin, Göztepe yönetimi tarafından yeterli bulunmadığı ifade ediliyor. Kulübün, Dennis için alt sınırı 8 milyon Euro olarak belirlediği ve pazarlıkların 10 milyon Euro seviyelerine kadar çıkabileceği konuşuluyor.

Avrupa devleri de takipte

Anthony Dennis’e sadece Frankfurt’un değil; RB Leipzig, Union Berlin ve Sevilla gibi önemli kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu yoğun talep, genç oyuncunun bonservis değerini yukarı çekiyor.

Taha Altıkardeş için yerli devler devrede

Savunmadaki performansıyla ön plana çıkan Taha Altıkardeş ise Süper Lig devlerinin radarında. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin genç stoperle yakından ilgilendiği ifade edilirken, Göztepe’nin Taha için 7 milyon Euro artı bonuslar içeren bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Satışlar yaz dönemine kalabilir

Göztepe’nin futbol yapılanmasını yöneten Sport Republic şirketinin, her iki oyuncunun da satışında aceleci davranmadığı, transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kulislerde konuşuluyor. Yönetimin, oyuncuların piyasa değerinin daha da artmasını hedeflediği belirtiliyor.