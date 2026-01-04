Son Mühür- İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, aralarında İzmir’in de bulunduğu 14 ilde dev bir operasyona imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda silah kaçakçılarına ve illegal imalathanelere ağır darbe indirildiğini duyurdu. Operasyonun Ege ayağında İzmir, kritik konumu ve ele geçirilen mühimmat trafiğindeki rolüyle öne çıkan merkezlerden biri oldu.

Sokaklar silahlardan arındırıldı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı’nın titiz koordinesinde yürütülen operasyonlarda İzmir, mühimmat trafiğinin engellenmesi noktasında kilit bir rol oynadı. Şehrin huzurunu bozmaya yönelik girişimlerin önünü kesmek amacıyla eş zamanlı baskınlar düzenleyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütlerine silah temin eden şebekelere geçit vermedi. İzmir merkezli operasyonel faaliyetler sonucunda, ruhsatsız silahların suç örgütlerine ulaşmadan ele geçirilmesiyle olası pek çok asayiş olayının önüne geçilmiş oldu.

14 ilde eş zamanlı baskın ve rekor mühimmat

İstanbul’dan Van’a, Antalya’dan Hakkari’ye kadar geniş bir coğrafyaya yayılan operasyonlarda İzmir ile birlikte; Adana, Afyonkarahisar, Zonguldak, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya’da kaçakçılık şebekeleri takibe alındı. İki haftalık yoğun takip ve saha çalışmaları neticesinde Jandarma ekipleri toplamda 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 202 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, yasa dışı silah ticaretinden elde edilen gelirin ve suç örgütlerinin lojistik ağının çökertilmesi sağlandı.

Kaçak silah atölyelerine darbe: 4 imalathane deşifre edildi

Operasyonun en kritik aşamalarından birini ise illegal üretim yapan atölyelerin ortaya çıkarılması oluşturdu. İstihbari çalışmalar sonucunda 4 adet kaçak silah imalathanesi deşifre edilerek tamamen kullanılamaz hale getirildi. Bu atölyelerde seri üretim hazırlığında olan ve suç dünyasına sürülmek üzere bekletilen çok sayıda mühimmat ve ekipmana el konuldu. Bakan Yerlikaya, bu imalathanelerin deşifre edilmesiyle sadece yasa dışı ticaretin değil, aynı zamanda toplum huzurunu kaçıran çetelerin en önemli güç kaynağının kurutulduğunu vurguladı.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona katılan tüm Jandarma personelini tebrik ederek, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, bu operasyonların sadece bir ticaret engelleme faaliyeti olmadığı, aynı zamanda bu silahlarla işlenebilecek cinayet, gasp ve terör gibi suçların da doğrudan engellendiği belirtildi. İzmir başta olmak üzere tüm illerde halkın güvenliğini tehdit eden her türlü suç organizasyonuna karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edileceği mesajı verildi.