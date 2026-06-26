İzmir merkezli İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta illerinde faaliyet gösteren organize bir şebekenin, "change" yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin savcılık koordinesinde yürüttüğü uzun süreli teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde, şebekenin ağır hasarlı ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların şasi ile motor bilgilerini çalıntı veya kaçak lüks araçlara entegre ettiği belirlendi. Bu yöntemle masum vatandaşlara satış yaparak ulaşılan haksız kazancın boyutu ortaya çıkarılınca operasyon için düğmeye basıldı.

14 Lüks araca el konuldu, 8 şüpheli yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 23 Haziran günü şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonda A.A., F.A., E.Y., M.K., V.A., B.E.B., B.Y. ve S.Z. isimli 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şebekeye ait olduğu belirlenen 14 farklı lüks araç ile ülkeye yasa dışı yollarla sokulmuş 6 adet araç motoruna polis ekiplerince el konuldu. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.