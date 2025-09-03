Süper Lig'de dört maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Göztepe, milli araya 8 puanla ve üçüncü sırada girerken, yeni transferlerin performansı da mercek altına alındı. Bu sezon kadroya katılan oyuncular arasında sol bek Cherni, sahada en çok kalan isim olarak öne çıkarken, Brezilyalı sağ bek Ruan ise henüz forma şansı bulamadı.

Transferler ve sahadaki süreleri

Göztepe, transfer döneminde Godoi, Janderson, Rhaldney, Sabra, Ruan, Cherni, Olaitan, Arda Okan ve Efkan gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Bu isimlerden Tunuslu defans oyuncusu Cherni, oynadığı dört maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak toplamda 360 dakikayla en çok süre alan futbolcu oldu. Cherni'yi, 359 dakika ile sağ kanat oyuncusu Arda Okan takip etti. Arda, sadece Fenerbahçe maçının 89. dakikasında yerini Taha'ya bırakmıştı.

Orta saha oyuncusu Rhaldney 348 dakika, forvet Janderson 309 dakika ve ofansif orta saha Olaitan 281 dakika ile takımın önemli parçaları haline geldi. Stoper Godoi 135 dakika, orta saha Efkan 39 dakika ve forvet Sabra 35 dakika süre alarak takıma katkı sağladı. Ancak, Atletico Goianiense'den transfer edilen sağ bek Ruan, geride kalan dört lig maçında henüz bir dakika bile sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

Hücum hattına takviye yolda

Genel olarak yeni transferlerinden memnun kalan Göztepe yönetimi, golcüleri Romulo ve Emersonn'u yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'ya satmasının ardından hücum hattını güçlendirme kararı aldı. 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde, forvet bölgesine bir veya iki yeni takviye daha yapılması planlanıyor. Bu hamlelerin, takımın hücumdaki etkinliğini daha da artırması bekleniyor.