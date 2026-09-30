Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayarak milli maça verilen araya 3 puanla 17. sırada giren Göztepe, sahadaki mücadelesinden çok kadro tercihiyle gündeme geldi.

Son üç sezondur transfer planlamasını gelecek vaat eden yetenekler üzerine oluşturan İzmir temsilcisi, ligin ilk 6 haftalık bölümünde sahaya en genç ilk 11’leri süren takım unvanını elde etti.

İlk 6 haftada ortalama 24.1

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 6 maçlık dönemde 24.1 yaş ortalamasına sahip ilk 11’lerle mücadele etti.

Genel kadronun yaş ortalaması dikkate alındığında ise 2026-2027 sezonunda ligin en genç 3 takımı 22.2 ortalamayla Eyüpspor, 23.6 ortalamayla Samsunspor ve 25.7 ortalamayla Göztepe olarak sıralandı.

Tecrübelilerin yokluğu ortalamayı düşürdü

Sarı-kırmızılı ekipte yaş ortalamasının azalmasıyla, deneyimli isimlerin süre alamaması etkili oldu.

Sezon başından bu yana 33 yaşındaki Allan Godoi, 30 yaşındaki Sonko Sundberg ve 28 yaşındaki Ogün Bayrak gibi kıdemli oyuncularından yararlanamayan teknik ekip, zorunlu olarak genç isimlere yöneldi.

Takımda 30 yaş ve üzerinde sadece üç futbolcu yer bulurken Godoi ve Sundberg’in yanı sıra 31 yaşındaki orta saha Efkan Bekiroğlu tecrübeli grupta kalan az sayıdaki isimden biri oldu.

Kalede kadro dışı kararı ve en genç isim

Kalede yaşanan değişim de yaş ortalamasını aşağı çekti. 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili’nin kadro dışı bırakılmasının ardından 24 yaşındaki Arda Özçimen kaleye geçti.

Bu süreçte sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkan en genç oyuncu ise savunmada görev alan 19 yaşındaki stoper Ege Yıldırım oldu.

Milli arayı değerlendirmek isteyen Göztepe, ligin ilerleyen haftalarında bu genç kadro yapılanmasıyla puan tablosunda üst sıralara çıkmayı hedefliyor.