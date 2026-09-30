Son Mühür- Gündemde uzun süredir yer edinen Çiğli Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçme söylentisi dün gerçekleşen tören ile son buldu. Akşam saatlerinde rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız artık resmi olarak AK Parti'ye geçti.

Pehlivan’dan komşu ilçeye tebrik

Bu gelişmenin ardından tebrik mesajları Yıldız'a yağarken bir paylaşım da komşudan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Çiğli Belediye Başkanı Sayın Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti'ye katılımından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğunu dile getiren Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz, kıymetli mevkidaşım Çiğli Belediye Başkanı Sayın Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti ailemize katılımından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duydum.

Kendisine büyük ailemize hoş geldiniz diyor; aldığı bu kararın Çiğli’miz, İzmir’imiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bizler, yerel yönetimlerin en büyük sorumluluğunun milletimize hizmet etmek, şehirlerimize kalıcı eserler kazandırmak ve geleceğe güçlü izler bırakmak olduğuna inanıyoruz. Sayın Başkanımızın da bu hizmet ve eser yolculuğuna katılmasıyla artık aynı çatı altında, aynı hedeflere yürüyen iki komşu ilçenin belediye başkanları olarak çok daha güçlü bir dayanışma içerisinde olacağız.

Menemen ve Çiğli’nin komşuluk hukuku neyi gerektiriyorsa; kentlerimizin ve hemşehrilerimizin menfaatine olan her konuda yan yana duracak, omuz omuza çalışacak, birlikte üretecek ve birlikte başaracağız."

“Aynı çatı altında daha güçlü olacağız”

Başkan Pehlivan mesajında siyaset anlayışlarının merkezinde makamların değil hizmetin olduğunu vurguladı. Başkan Yıldız'a 'hoş geldiniz' diyen Pehlivan sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü bizim siyaset anlayışımızda esas olan makamlar değil hizmet, sözler değil eserlerdir. Bizim yolumuz; gönüllere dokunmanın, şehirlerimize değer katmanın ve milletimize hizmet etmenin yoludur.

Bu vesileyle Sayın Onur Emrah Yıldız’ı bir kez daha tebrik ediyor, AK Parti ailemize hoş geldiniz diyor; bundan sonraki hizmet yolculuğunda kendisine başarılar diliyorum.

Sorumluluğunu taşıdığımız ilçelerimiz için, İzmir’imiz için ve ülkemiz için; aynı inançla, aynı heyecanla, aynı hizmet anlayışıyla omuz omuza çalışacak, birlikte üretecek, birlikte başaracak ve milletimize kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceğiz.

Birliğimiz güçlü, yolumuz açık, hizmetimiz daim olsun."