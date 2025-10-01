Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde 13 puanla 4. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, maçı kazanması durumunda milli araya namağlup girerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Kritik mücadele öncesi gözler, aynı hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmalarına çevrildi. Rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olarak Göztepe, galibiyetle hem puan farkını açma hem de rakiplerini geride bırakma fırsatı yakalayacak.

Zirve yarışında son durum

Ligde şu anda Galatasaray, 7 maç sonunda 21 puanla liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş ise son haftalardaki çıkışını devam ettirerek 6 maçta 12 puana ulaşmış durumda ve Göztepe’nin hemen arkasında 5. sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise 7 maç sonunda yenilgisiz şekilde 15 puan topladı.

Göztepe’nin rakipleri kıskacında

Geçen sezonun istikrarlı ekiplerinden Samsunspor, 6 maçta elde ettiği puanla 6. sırada bulunuyor ve Göztepe’nin sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların 1 puan önünde ise 14 puanla 3. sıradaki Trabzonspor bulunuyor. Trabzon ekibi, bu hafta evinde Kayserispor’u konuk edecek. Göztepe, alacağı sonuca göre üst sıralardaki pozisyonunu güçlendirme şansına sahip olacak.