Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

“İlk 65 dakika en iyi deplasman oyunumuzdu”

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Stoilov, oyuncularının özellikle maçın büyük bölümünde yüksek bir oyun disiplini gösterdiğini söyledi:

“Bizim adımıza çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. İlk 65 dakikaya baktığımızda deplasmanda en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ortasına kadar gerçekten çok iyiydik.”

“Duran toplarda normalde iyiyiz ama bugün gol yedik”

Mücadelede iki takımın da gollerini duran toplardan bulduğunu vurgulayan Stoilov, savunmada yaşanan hataya dikkat çekti:

“Bugün maçta iki takım da duran toplardan goller buldu. Normalde duran toplarda iyiyiz ama bugün maalesef gol yedik. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor.”

“Kontratakları değerlendiremedik”

Maçın son bölümünde yakaladıkları hızlı hücum fırsatlarını kullanamadıklarını belirten Stoilov, buna rağmen oyunun genelinde üstün olduklarını söyledi:

“Son bölümde kontrataklar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Antalya da maçı çevirmek için elinden geleni yaptı, iyi bir takım. Ancak maçın genel akışına baktığımızda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.”

“Saha Süper Lig standartlarında değil”

Maç sonrası en çok dikkat çeken açıklamalardan biri ise Antalya’daki saha zeminiyle ilgiliydi. Stoilov, zemin kalitesinin iki takım için de ciddi risk taşıdığını belirtti:

“Burası gerçekten çok güzel bir stadyum ama saha çok kötüydü. Bu saha Süper Lig seviyesinde değil ve iki takım adına da sakatlıklara neden olabilecek büyük sıkıntılar barındırıyor.”

Göztepe moral tazeledi

Alınan galibiyetle moral depolayan Göztepe, üst sıralara tırmanma hedefini sürdürürken; Stoilov’un açıklamaları, takımın oyun disiplinine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.