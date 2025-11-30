Trendyol Süper Lig'in 14. haftası nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. İzmir temsilcisi Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Antalyaspor mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkarken, Avrupa hedefi olan Göztepe ise puan veya puanlar hedefiyle sahaya çıktı. Mücadelede gülen taraf Göztepe oldu. Göztepe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Göztepe'den geri dönüş!

İzmir ekibi Göztepe, mücadelenin 40. dakikasında Veysel Sarı'nın golüne engel olamayarak soyunma odasına 1-0 geride gitti. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, peş peşe gollerle skoru lehine çevirdi. 48. dakikada Taha Altıkardeş sahneye çıkarken, 52. dakikada Juan Santos sarı kırmızılıları öne geçirdi. Bu gollerle birlikte mücadelenin skoru tayin edildi.

İlk 11'ler!

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Samet, Ceesay, Safuri, Abdülkadir, Storm, Boli, Paal

Göztepe: Lis, Arda, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson