Geçtiğimiz sezon 1. Lig A Grubu'nda gösterdiği üstün performansla 22 maçın 21'inden galibiyetle ayrılarak ve play-off etabını da başarıyla tamamlayarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselen Göztepe Kadın Voleybol Takımı, camiasına büyük bir gurur yaşattı. İzmir ekibi, en son 2001-2002 sezonunda mücadele ettiği, günümüzdeki adıyla Sultanlar Ligi'ne 23 yıl aradan sonra geri dönüş yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu kez lige sadece yükselmekle kalmayıp, kalıcı olmayı ve belirlenen uzun vadeli planlar doğrultusunda İzmir'i Avrupa kupalarında temsil etmeyi amaçlıyor. Takım, bu iddialı hedeflere ulaşmak için hazırlıklarını yoğun bir tempoda, günde çift antrenman ve hazırlık maçları eşliğinde sürdürüyor. İlk lig maçı heyecanı ise 11 Ekim'de Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırlayacakları karşılaşmayla başlayacak.

Başantrenör Güneyligil'den 5 yıllık Avrupa vizyonu

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, yeni sezona dair hazırlık sürecini ve hedefleri Anadolu Ajansı muhabirine aktardı. Yedi haftadır süren ve oyuncuların atletik performansını en üst seviyeye çıkardıklarını belirttiği sert bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti. Güneyligil, kulüp olarak 5 yıllık geniş bir plan ve program dahilinde hareket ettiklerini vurgulayarak, "İlk senemizi planladığımız gibi başarılı bir şekilde bitirdik. Bizim için önemli olan 5. senenin sonunda nerede olacağımız. İnşallah bir Avrupa kupası kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu büyük hedefe ulaşmak üzere sürdürüyoruz," dedi. Ligin çok rekabetçi olacağını öngören Güneyligil, hedeflerinin play-off mücadelesi veren takımlar arasında yer almak olduğunu belirtti ve ekledi: "Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı kim olursa olsun, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarımıza bu kritik maçlardan da galibiyetler izletebilirsek çok mutlu olacağız." Başantrenör ayrıca, taraftar desteğinin kritik önemine dikkat çekerek tüm maçlarda coşkulu bir destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaptan ve oyunculardan direnç vurgusu

Takımın tecrübeli isimlerinden Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu da hem fiziksel hem de zihinsel hazırlıklarının üst düzeyde olduğunu söyledi. Kaptan, takımın öncelikli amacının Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak olduğunu belirtirken, sonrasında ulaşılabilecek en iyi noktayı hedeflediklerini ifade etti. Kapucu, rakiplerine karşı net bir mesaj vererek, "Biz dirençli bir takım olmak istiyoruz. Bize karşı oynanan hiçbir maçın kolay geçmemesini istiyoruz," dedi. Takım arkadaşı Nazlı Eda Kafkas ise yoğun tempoda çok iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayarak, "Çok iyi bir takımız. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Bence ligde iyi işler yapacağız," ifadeleriyle güvenini dile getirdi. Kadroya yeni katılan ABD'li smaçör Sherridan Atkinson da Türkiye'deki 4. sezonu olacağını ve ligin rekabet gücünü bildiğini kaydederek, taraftarla buluşmak için büyük bir heyecan taşıdığını belirtti. Göztepe, güçlü hedefleri ve yüksek moraliyle yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.