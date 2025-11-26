Başantrenör Ataman Güneyligil yönetimindeki İzmir temsilcisi, ligin açılış haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Nilüfer Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

İkinci haftada deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek sezonun ilk ve tek galibiyetini alan Göztepe, bu ivmeyi sürdüremedi.

İzmir derbisinden puansız ayrıldı

Üçüncü haftada oynanan İzmir derbisinde Aras Kargo karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, ardından deplasmanda Kuzeyboru’ya 3-2 kaybetti.

İç sahada da istediğini bulamadı

Sahasında oynadığı Türk Hava Yolları mücadelesinde rakibine 3-0 yenilen Göztepe, sonraki hafta İlbank deplasmanında da istediği sonucu alamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Zeren Spor maçıyla mağlubiyet serisi devam etti

Son olarak seyircisi önünde Zeren Spor’u konuk eden İzmir ekibi, rakibine 3-0 mağlup oldu. Böylece Göztepe, sezonun ilk 7 haftasında yalnızca 1 galibiyet elde ederek ligde zor bir başlangıca imza attı.