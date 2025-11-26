Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçede geniş katılımlı ve çok yönlü etkinlikler gerçekleştirdi. BAYETAV işbirliğiyle hazırlanan program, söyleşilerden panellere, belgesel gösterimlerinden tiyatro oyunlarına kadar uzanan etkinliklerle kadın mücadelesine güçlü bir alan açtı.

Kadınların toplumsal konumu, şiddetin farklı boyutları ve dayanışmanın önemi, ilçenin farklı merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde ele alındı.

Söyleşiler ve akademik sunumlarla farkındalık artırıldı

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’ndeki söyleşide Prof. Dr. Aksu Bora, “Kadından Kahraman Olur mu?” başlıklı konuşmasıyla kadınların toplum içindeki konumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Etkinlik, Defiz Müzik Grubu’nun dinletisiyle renklendi. EVKA-3’teki BAYETAV Akademi’de yönetmen Eylem Şen’in “Arkadaşım Pınar” isimli belgeseli gösterildi. Şen, gösterimin ardından izleyicilerle belgeselin hikâyesi ve kadın mücadelesi üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Şiddetin psikolojik ve dijital boyutu masaya yatırıldı

BAYETAV Sanat’ta düzenlenen panelde Psikolog Şeyma Büyükurvay Şatay, “Şiddete Karşı Özne Mücadelesi” başlıklı sunumuyla şiddetin psikososyal yönlerini ele aldı. Ardından Avukat Necmiye Ece Uncu Danyıldız, “Dijital Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Yüzü” başlıklı konuşmasıyla modern şiddet türlerinin görünmeyen etkilerine dikkat çekti.

Bu etkinlik kapsamında düzenlenen “Kadınlar Mektup” ve “Biz Kadınlar Ne İstiyoruz?” atölyelerinde katılımcılar duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.

“Yaralarım Aşktandır” oyunu büyük alkış aldı

Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Yaralarım Aşktandır” adlı oyun, kadınların görünmeyen yaralarını sahneye taşıdı. Nazan Kesal’ın anlatımı ve Berfin Zenderilioğlu’nun yönetimiyle sahnelenen oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı. Oyunu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin eşi Beste Eşki de izledi.

Emekçi kadınlar Büyükpark’ta dayanışma sergiledi

Büyükpark’ta düzenlenen 25 Kasım buluşmasında Bornovalı emekçi kadınlar bir araya geldi. DİSK Genel-İş 7 No’lu Şube Kadın Komitesi Başkanı Gülistan Tilkici hazırlanan bildiriyi okudu. Etkinlikte kadına yönelik şiddet tiyatral bir anlatımla ele alınırken, sloganlarla dayanışma mesajı verildi. Program, balonların hep birlikte gökyüzüne bırakılmasıyla simgesel bir final yaptı.

Başkan Eşki: “Şiddet kader değildir; birlikte değiştireceğiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 25 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, mücadele ve dayanışmanın büyüdüğü bir gün olduğunu vurguladı. Eşki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kadına yönelik şiddet, toplumun en ağır yaralarından biridir ve asla ‘özel mesele’ değildir. Bornova’da kadınların güçlendiği, özgürce yaşadığı ve eşitliğin hayatın her alanında hissedildiği bir kent için çalışıyoruz. Her etkinlik, şiddetin normalleşmesine karşı yükselen bir itirazdır. Kadına yönelik şiddet bir kader değildir; hep birlikte değiştireceğiz.”