Son Mühür/ Merve Turan - Paylaşma ve dayanışma duygularının öne çıktığı hayır yemeğinde, vatandaşlar aynı sofrayı paylaşarak Gülşah Durbay’ı rahmetle andı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, katılımcılar merhum başkanın anısını dualarla yaşattı.

Taziyeler Başkan Lâl Denizli’ye iletildi

Etkinliğe katılan Çeşmeliler, Gülşah Durbay’ın yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye taziyelerini ileterek acısını paylaştı. Başkan Denizli, vatandaşların gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

“Paylaşmak ona yakışırdı”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yaptığı açıklamada, “Onun güzel ruhuna en çok paylaşmak, can cana olmak yakışırdı. Kalpten dualarıyla yanımızda olan, acımızı paylaşan tüm komşularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dayanışma vurgusu

Çeşme Belediyesi, kardeş belediyesi Şehzadeler Belediyesi’nin merhum Başkanı Gülşah Durbay’ı sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, bu anlamlı buluşmaya katılarak dayanışma gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.