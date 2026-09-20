Son Mühür/ Beste Temel- İZKİTAP, 8. kez İzmirlilerle buluştu. Kültürpark’ta kapılarını açan kitap fuarı, daha ilk gününden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Okurlar stantlara akın etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuar, 27 Eylül’e kadar sürecek. Rakamlar dikkat çekici. Alanda yaklaşık 200 yayınevi yerini aldı. Etkinlik boyunca 400 civarında yazar, şair ve akademisyen okurlarla yüz yüze gelecek. Kültürpark'ın farklı noktalarında toplam 500 söyleşi ve imza günü planlandı. Program oldukça yoğun.

İmza stantlarında uzun kuyruklar

Fuarın ilk günü özellikle yazar buluşmalarıyla hareketlendi. Ali Nesin, Ediz Hun, Ahmet Şerif İzgören, Haydar Ergülen, Zeynep Oral, Mavisel Yener ve Mustafa Balbay gibi pek çok tanınmış isim okurlarıyla buluştu. Kitapseverler, takip ettikleri yazarlara ulaşabilmek için stantların önünde uzun sıralar oluşturdu. Ziyaretçiler hem yeni kitaplarını imzalattı hem de yazarlarla kısa sohbetler etme fırsatı yakaladı.

Sahnede sosyal medya ve kent tarihi

Söyleşi alanlarında da farklı başlıklar masaya yatırıldı. Yazar Adil Yıldırım, gerçekleştirdiği panelde doğrudan sosyal medya alışkanlıklarını eleştirdi. Sanal ortamda sergilenen filtrelenmiş hayatların insanları kıyaslama ve yetersizlik hissine ittiğini vurguladı. Yıldırım, mutluluğu sürekli paylaşma isteğinin arkasında yatan kanıtlama çabasına dikkat çekerek, "Kendinizi kıyaslamanız gereken tek kişi yine kendinizsiniz" uyarısında bulundu. Mesaj çok netti.

Bir diğer etkinlikte ise kentin görsel hafızası konuşuldu. Küratör Aybala Yentürk ve yazar Onur Eryeşil, "19. Yüzyıl İzmir’inde Fotoğrafçı Olmak" başlıklı söyleşide kentin ilk fotoğrafhanelerini, o dönemin çekim tekniklerini ve stüdyo düzenlerini dinleyicilerle paylaştı.

Onur konuğu gündüz vassaf

Fuarın en merak edilen isimlerinden psikolog, yazar ve akademisyen Gündüz Vassaf, Pazar günü saat 15.00'te sahneye çıkacak. İZKİTAP'ın onur konuğu olan Vassaf, Uzun Havuz Etkinlik Sahnesi’nde düzenlenecek "Neandros’ta Şiir ve Yaşam" adlı söyleşide edebiyat dünyasına dair görüşlerini İzmirlilere aktaracak.

Kitap tutkunları 27 Eylül’e kadar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Kültürpark'ı ücretsiz olarak gezebiliyor. Tüm etkinliklerin detaylı takvimine ise fuarın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

