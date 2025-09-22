2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor’a 3-2 yenildi. Sarı-lacivertliler, 5 hafta sonunda topladığı yalnızca 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

Bucaspor 1928, deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında 3-2 mağlup oldu. İlk hafta Karaman FK ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı Şanlıurfaspor, Kastamonuspor (D), Muğlaspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) maçlarını kaybetti.

Borçları Nedeniyle Yeni Transfer Yapamadı

Kulüp, yabancı oyunculara olan borçları nedeniyle yeni transfer yapamadı. Geçen sezon kadroda yer alan birçok as oyuncuyla yollar ayrıldı. Bu durum, takımın performansını olumsuz etkiledi ve kötü sonuçlara yol açtı.

Teknik Direktör Durumu

Alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Evrensel Heper ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Kulüp yönetiminin teknik adam konusundaki resmi açıklaması bekleniyor.