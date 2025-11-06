Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan ve "Yüzyılın Konut Projesi" adıyla anılan dev hamle kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin yeni sosyal konutun yapılacağı ilçeler resmiyet kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yılın başlarında Bakan Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderdiği talimatla, projenin ilk ve en kritik adımı olan uygun arazi belirleme sürecini başlatmıştı.

Valiliklerden gelen yanıtlar doğrultusunda, konut yapımına uygun taşınmazların seçiminde titiz kriterler uygulandı. Öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapısı ve ulaşım olanakları hazır olan, aynı zamanda konut inşasına elverişli büyüklükteki araziler önceliklendirildi. Özellikle tarım arazileri, ormanlık bölgeler, sulama havzaları veya sit alanı statüsündeki yerler hariç tutularak, arazi topoğrafyası bakımından en uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa iletildi. Yapılan bu kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, illerin mevcut nüfus yoğunlukları baz alınarak konut sayıları belirlendi ve böylece konut fiyatlarını dengeleme ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefi somut bir zemine oturtuldu.

İzmir'de 11 ilçe listede

Projenin en fazla konut tahsis edilen şehirleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak sıralandı. Bu mega kentlerdeki nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak, toplam 500 bin konutun yükseleceği il ve ilçe bazındaki kesinleşmiş listeler kamuoyunun erişimine açıldı. Bu listede birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konutun hem Asya hem de Avrupa yakalarında belirlenen stratejik bölgelerde inşa edileceği bildirildi.

İzmir'de ise toplam 21 bin 20 sosyal konut hayata geçirilecek. İzmir için belirlenen konutlar, şehir merkezlerinden kıyı şeridine ve iç bölgelere uzanan geniş bir yelpazede dağıtıldı. Konutların inşa edileceği ilçeler netleşirken, liste; Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi. Bu dağılım, İzmir'in farklı bölgelerindeki konut ihtiyacını adreslemeyi hedefliyor.

TOKİ güvencesiyle yatay mimari ve geleneksel doku

Tüm konutlar, projenin uygulayıcısı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek. Projenin mimari vizyonunda, yüksek katlı binalardan kaçınılarak yatay mimari anlayışı benimsendi. İnşa edilecek konutlar, geleneksel mahalle dokusuna uygun, 2+1 ve 1+1 olmak üzere farklı büyüklüklerde planlandı. Vatandaşlar, iller ve ilçeler bazında inşa edilecek konut sayılarına ve tüm detaylara, Bakanlığın belirlediği "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresli resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilmektedir. Bu dev hamle, yüz binlerce ailenin konut sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.